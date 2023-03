A jogging sai no universo dos esportes e ganha evidência fashion

O inverno está chegando e com ele as apostas fashion da nova temporada. E quem promete ser uma das queridinhas é a calça jogging ou jogger. Peça esportiva, foi originalmente projetada para a prática de atividades físicas, especificamente para as corridas. O termo “jogging” vem do verbo em inglês “to jog”(correr). Este modelo de calça tem modelagem mais ampla, elásticos na cintura, junto com cordinha para ajustar, e nos tornozelos um tipo de “punho”.

A versão mais clássica é a em moletom. Confortável, versátil e também agênero, é sem dúvidas uma peça democrática. A moda se apropriou desta calça e expandiu o seu uso, design e hoje ela vai de produções casuais até as mais sofisticadas.

Tudo isso, graças às versões que ganhou com cores intensas, tecidos leves, e até com paetês. Sua estética esportiva ainda continua , mas isso traz uma atualidade e muita bossa. É uma aposta que promete durar bem mais que uma estação!

Fotos Caio Diniz (@caiodiniz1) Produção de moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1) Modelo Mariana Trindade (@mariv.trindade) Todas as peças são da Abx (@abxcontempo)