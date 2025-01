O pastor André Valadão, presidente da Lagoinha Global e líder da Igreja Lagoinha Orlando, esclareceu os questionamentos sobre a existência de áreas VIP nas igrejas Lagoinha.

A explicação foi dada após um seguidor perguntar o motivo da criação de um espaço reservado dentro do templo.

Valadão explicou, primeiramente, que a sigla VIP significa “Very Important People” (pessoas muito importantes, em português). Em seguida, ressaltou que, apesar de não haver pessoas mais importantes do que outras na igreja, existem razões específicas para a implantação desse setor.

“São inúmeras pessoas que, infelizmente, por razões pessoais e até mesmo públicas, não têm o privilégio de poder sentar onde querem e nem mesmo viver uma vida comum mais”.

“Essas desejam ir aos cultos e existe uma busca em como atender essas pessoas também. Agradeça a Deus se você pode ir à igreja e se sentar onde quiser sem ser filmado, fotografado, assediado, ou até mesmo ameaçado”, completou o pastor.

É importante mencionar que a Igreja da Lagoinha Orlando já foi frequentada por diversos artistas, como o saudoso apresentador Silvio Santos, o cantor Wesley Safadão, o ex-BBB Arthur Aguiar, o humorista Tirullipa e a cantora Simone Mendes.

Nos últimos meses de 2024, uma disputa judicial entre André Valadão e seu cunhado, Felippe Valadão, ganhou repercussão. O conflito resultou na mudança de nome da Lagoinha Niterói, liderada por Felippe, que

The post A justificativa de André Valadão para existência da área VIP dentro da igreja appeared first on Fuxico Gospel.