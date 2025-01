A Igreja Bola de Neve negou, por meio de nota oficial, a informação de que arrecada R$ 250 milhões anuais, conforme mencionado em acusações judiciais feitas pela pastora Denise Seixas. A ex-esposa do fundador da igreja, o apóstolo Rina, que faleceu em novembro de 2024, fez a afirmação durante disputa judicial pelo comando da instituição.

Segundo o comunicado, o valor citado “não condiz com a realidade” e apenas gera “confusão na opinião pública”. A igreja reforçou que o montante divulgado não reflete a verdadeira arrecadação da instituição, destacando que a informação é inverídica.

O caso ganhou repercussão após denúncias de Denise Seixas envolvendo supostas fraudes financeiras e uso de empresas de fachada na gestão da igreja. As acusações foram encaminhadas ao Ministério Público de São Paulo e tramitam sob sigilo.

A disputa pelo controle da Bola de Neve ganhou novos desdobramentos nas últimas semanas, com decisões judiciais contraditórias em primeira e segunda instâncias. Enquanto o atual conselho administrativo da igreja obteve uma ordem para reintegração de posse da sede em São Paulo, Denise conseguiu uma decisão que reconhece a invalidade de um acordo de divórcio no qual renunciava à vice-presidência.

Com base no estatuto da igreja, Denise argumenta que, como vice-presidente, cabe a ela a sucessão do comando da instituição. A polêmica continua na esfera judicial, mas a Bola de Neve enfatizou que a arrecadação mencionada pela pastora não reflete a realidade financeira da igreja.

The post A mentira milionária da pastora Denise Seixas, segundo a Bola de Neve appeared first on Fuxico Gospel.