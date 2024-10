A movimentação econômica de Salvador caiu 5,8% em agosto

O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (IMEC-SSA), calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), apontou uma retração de 5,8% em agosto de 2024, na comparação com o mês de julho.

Cinco das seis variáveis avaliadas no indicador puxaram o índice para baixo, com destaque para Passageiros de ônibus intermunicipais (-17,1%), que apontou a variação negativa mais expressiva, seguida por Carga portuária (-10,1%), Passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador (-3,4%), Consumo de energia elétrica (-1,3%) e Combustíveis (-0,6%). Em contrapartida, Passageiros de ônibus urbanos (0,6%) foi a única contribuição positiva.