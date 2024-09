A parte do corpo que você esquece de lavar e pode ter muitas bactérias

O umbigo é frequentemente esquecido na hora do banho. O descuido pode levar ao mau cheiro no local, devido ao acúmulo tanto de células mortas da pele, quanto de suor, sujeira, resíduos e de produtos de higiene.

De acordo com o médico Vital Fernandes Araújo, que atende em São Paulo, o acúmulo dessas substâncias combinado com a falta de higiene pode propiciar um ambiente ideal para o crescimento de bactérias e fungos, causando mau cheiro.

“Estudos mostram que o umbigo abriga uma grande diversidade de microrganismos e pode se tornar um foco de impurezas e de bactérias se ele não for devidamente higienizado”, afirma Araújo.

O médico esclarece que a maioria das bactérias presentes no umbigo fazem parte da microbiota natural do corpo, e isso não causa problema nenhum. No entanto, quando a higiene não é adequada, algumas que geram doenças podem se proliferar, levando a infecções locais.

O problema pode causar vermelhidão, dor, inchaço, secreção ou pus e mau cheiro. Em casos mais graves, a infecção pode se espalhar, gerando celulite e acúmulo de muito pus.

O dermatologista André Moreira, da ADA Clínica de Brasília, lembra de um estudo de 2011 onde pesquisadores do Belly Button Biodiversity descobriram que o umbigo pode abrigar cerca de 2.368 diferentes espécies de bactérias. Mais da metade delas eram inéditas na ciência.

“A média era de 67 espécies diferentes de bactérias no umbigo. Com isso, a gente entende que o umbigo é um lugar que precisamos cuidar bem”, afirma Moreira.

Como limpar o umbigo? A higiene da região deve ser feita diariamente, especialmente para as pessoas com umbigos mais profundos ou que transpiram muito.

Ela deve ser feita com sabonete neutro e água durante o banho, usando os dedos para esfregar suavemente a área, e enxaguar. Ao sair do banho, ele deve ser seco porque a área de umidade predispõe o crescimento de fungos que podem causar o mau cheiro, alerta Moreira.

Pessoas com umbigos mais profundos podem usar cotonete ou um algodão embebido com água e sabonete para alcançar as áreas mais difíceis.

“É importante ter cuidado, também, porque isso pode causar danos pela própria fricção, gerando um trauma local. O importante é garantir que todo o resíduo de sabonete ou de qualquer substância seja removido para que a área fique bem seca após o banho”, complementa Araújo.

