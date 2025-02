A prova no DNA: A Europa também foi colônia

Nossa capacidade de aprender mais sobre nossos ancestrais mais antigos nunca foi tão boa. Graças aos avanços da tecnologia, cientistas que trabalham com arqueólogos podem datar restos mortais com mais precisão do que nunca. A “paleogenética” permite estudar a sequência de um genoma inteiro de pessoas que viveram há dezenas de milênios. Como resultado, uma explosão de novas informações se tornou disponível, o que promete transformar nossa compreensão do passado, à medida que novas descobertas surgem.

Por exemplo, você sabia que os europeus são descendentes de três migrações distintas de pessoas de outros lugares: África, Oriente Médio (Turquia) e Estepes (sul da Rússia/leste da Ucrânia)?

