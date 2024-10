A próxima grande investigação da PF contra o PCC

A Polícia Federal está analisando um farto material apreendido ao longo de outubro, no primeiro e no segundo turno, em diferentes estados, com pessoas presas por crimes eleitorais, principalmente no dia do primeiro turno. Na mira, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e sua penetração na política eleitoral.

Celulares de presos no dia 6 de outubro, com dinheiro, santinhos para boca de urna e outros materiais estão sendo periciados. Houve apreensões do tipo em São Paulo e em outros estados.

Policiais demitidos por Tarcísio recebiam propina do PCC para permitir o tráfico em São José dos Campos. Líder do PCC, Marcola está detido em presídio federal em Brasília desde janeiro de 2023. André do Rap é considerado líder do narcotráfico no PCC e está foragido. Elvis Riola, membro do PCC, foi preso pela polícia boliviana. Avião apreendido no Campo de Marte, na capital paulista.

Em agosto, R$ 8,1 bilhões foram bloqueados pela Justiça, após a Operação Decurio ser deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo em 15 cidades do estado, investigando um plano do PCC para infiltrar candidatos nas eleições. A PF suspeita que a influência ia bem além dos 15 municípios.

