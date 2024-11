A quatro dias das eleições, Kamala Harris e Donald Trump seguem empatados nas intenções de voto

Um levantamento recente da TIPP, divulgado nesta quinta-feira (31), indica um empate técnico nas intenções de voto para a presidência dos Estados Unidos. A vice-presidente Kamala Harris, candidata pelo Partido Democrata, e o ex-presidente Donald Trump, que concorre pelo Partido Republicano, estão ambos com 48% das preferências. Esse cenário de igualdade se mantém há mais de duas semanas, com as campanhas concentradas em estados considerados decisivos. A pesquisa também trouxe à tona a percepção dos eleitores em relação à situação atual do país. Um total de 53% dos entrevistados afirmaram que se sentem em uma situação pior do que antes da pandemia de Covid-19, enquanto 36% relataram uma melhora. Entre os apoiadores de Harris, 51% se sentem melhor, ao passo que 68% dos que apoiam Trump indicaram que sua situação piorou.

Em relação à satisfação com a direção que o país está tomando, os dados mostram que 60% dos eleitores democratas estão contentes, enquanto 85% dos republicanos expressam descontentamento. A insatisfação com a economia é destacada como a principal preocupação entre os eleitores, refletindo um clima de apreensão em relação ao futuro econômico. A pesquisa da TIPP foi realizada entre os dias 28 e 30 de outubro e contou com a participação de 1.265 pessoas. A margem de erro da pesquisa é de 2,7 pontos percentuais, o que é relevante para a interpretação dos resultados em um cenário eleitoral tão acirrado.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA