A queda do Timão levou a Record à liderança no Ibope

Um recorde de audiência na TV Record em 2023. Foi o que aconteceu, na tarde deste domingo (12/3), durante a transmissão de Corinthians x Ituano, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

No momento mais dramático da partida, durante as cobranças de pênaltis que eliminaram o Timão do torneio, a audiência da TV Record teve picos de 19,4, quase o dobro da TV Globo (com o Domingão do Huck), que oscilava entre 10 e 11 pontos.

Foi a maior audiência alcançada pela Rede Record até agora em 2023. A emissora espera que esses números sejam superados com as semifinais e a própria decisão do paulistão, mas, dentro da TV, há quem lamente a desclassificação do Corinthians, que é, inegavelmente, um grande puxador de audiência.

Ibope dos EstaduaisNeste momento decisivo dos Estaduais, registre-se que o clássico entre Sport x Santa Cruz, pelo Pernambucano, deu à TV Globo uma audiência expressiva.

Números prévios apontam que o Ibope chegou a 39 pontos, o que corresponde a quase 1,5 milhão de telespectadores.

