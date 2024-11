A reação de cantora gospel ao descobrir que tem três filhos homossexuais

A cantora gospel Ellis Oliver, conhecida no meio evangélico por suas canções e pregações sobre fé e família, usou suas redes sociais para desabafar após seu filho Helton Oliveira, ex-participante do “MasterChef”, tornar público seu relacionamento com o influenciador Vitor Barreto. Helton é o terceiro filho de Ellis a revelar sua homossexualidade, após Hebertt e Abner, o que tem gerado um misto de emoções para a cantora, que divide com os seguidores o impacto disso em sua vida.

Em uma publicação recente no Instagram, Ellis expressou os sentimentos conflitantes ao lidar com a situação. “Deus está no controle de tudo… Minha alma grita dentro de mim. Como suportaria ter três filhos assumidos, se não fosse tua glória dentro de mim?”, escreveu. Ela compartilhou que, apesar de respeitar as escolhas dos filhos, isso não significa que concorde com elas. “Peço a Deus todos os dias para vocês serem felizes! Vocês estão nas melhores mãos, nas mãos de Deus”, completou.

Helton Oliveira e Vitor Barreto, que estão juntos há três anos, decidiram recentemente tornar o relacionamento público. Em um vídeo gravado durante uma viagem às Maldivas, Helton comentou sobre o momento de revelação. “Todo mundo vai falar ‘quem não sabia’, mas não é sobre vocês saberem, é sobre a gente estar preparado e se sentir confortável em falar de acordo com o nosso tempo”, explicou.

A revelação de Helton trouxe à tona novamente a jornada de Ellis como mãe, que já se manifestou sobre o amor pelos filhos e a importância de sua fé para enfrentar momentos difíceis. Recentemente, no Dia das Mães, seu filho Abner prestou uma homenagem emocionada à mãe, destacando o amor e a força dela. “Você é a personificação do amor incondicional, da paciência infinita e da sabedoria que transcende o tempo”, escreveu Abner em uma publicação.

A situação tem gerado grande repercussão nas redes sociais, onde a cantora recebe tanto apoio quanto críticas.

Cantora gospel e seus filhos – @Reprodução

