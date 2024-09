A resposta do governo Lula se for cobrado por queimadas em Nova York

Integrantes do governo Lula têm “na manga” uma resposta caso sejam cobrados por outros países, durante a passagem do presidente por Nova York nesta semana, sobre as queimadas que atigem o Brasil.

Segundo auxiliares presidenciais, a orientação é para que o governo diga que os incêndios não eram esperados e estavam fora do controle do governo, porque teriam sido, na maioria dos casos, “criminosos”.

Lula e seus ministros pretendem ainda lembrar eventos climáticos extremos recentes em outras partes do mundo, como os incêndios em Portugal e as enchentes na Europa Central e nos Estados Unidos.

A orientação no governo é para que os demais integrantes da gestão Lula adotem o mesmo discurso do presidente, especialmente em relação aos incêndios que atingem o Brasil.

Discurso de Lula Nesta terça-feira (24/9), Lula faz o discurso de abertura na Assembleia-Geral da ONU. A previsão é de que o petista mencione o teor dessas respostas em parte de sua fala durante o evento.

A coluna apurou que o petista deve fazer um discurso mais longo. No domingo (22/9), como noticiou o Metrópoles, o presidente chegou a ter o microfone cortado após estourar o tempo em fala na ONU.

A expectativa é de que, no discurso de terça, Lula volte a falar sobre pautas importantes para governo brasileiro, como o combate à fome e a questão das mudanças climáticas.

O atual chfe do Palácio do Planalto deve abordar ainda questão da transição energética e do desenvolvimento sustentável, além de reforçar a defesa do multilateralismo.