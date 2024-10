A saia-justa a Kassab com embate de Nunes e Boulos sobre Silveira

Presente nos governos municipal e estadual em São Paulo e no governo Lula, o PSD e o seu presidente, Gilberto Kassab, estão em uma saia justa em meio ao apagão na capital paulista e o embate entre o prefeito Ricardo Nunes e o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. O debate da Band, nesta segunda-feira (14/10), subiu em mais alguns graus o desconforto.

Apoiador da reeleição de Nunes e homem forte do governo do principal cabo eleitoral dele, Tarcísio Gomes de Freitas, Kassab estava ao lado do prefeito paulistano no discurso depois da apuração de votos no primeiro turno. É um aliado de primeira hora do emedebista.

Já Silveira, secretário-geral do PSD e um dos quadros mais próximos a Kassab na política partidária, é ministro do governo Lula, principal aliado de Guilherme Boulos.

O prefeito e o ministro trocaram farpas em meio à crise da falta de luz na capital paulista. Nunes busca atrelar a uma suposta inação do governo Lula a continuidade da concessão da Enel em São Paulo. Silveira, por sua vez, atribui a maior parte da crise da falta de luz à falta de poda de árvores pela Prefeitura.

No debate da Band, na noite desta segunda, Boulos tem mantido o mesmo tipo de crítica a Nunes, que rebate o adversário culpando o governo Lula e se referindo a Silveira como “seu ministro”.

Receba o conteúdo da coluna no seu WhatsApp e assine a newsletter de e-mail

Siga a coluna em Twitter, Instagram, Threads e Bluesky