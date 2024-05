A Terra é redonda, diz Haddad no Congresso a deputados de oposição

O ministro da Fazenda criticou deputados que querem “lacrar” nas redes sociais e não contribuem para o debate econômico; havia sido chamado de “negacionista da economia”

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Divulgação/Ministério da Fazenda – 22.mai.2024

Hamilton Ferrari 22.mai.2024 (quarta-feira) – 16h31



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta 4ª feira (22.mai.2024) que a Terra é redonda. Ele travou um embate na audiência pública com deputados contrários ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

Ao tratar sobre a taxação federal sobre compras on-line de até US$ 50 do exterior, Haddad disse que a oposição faz um “debate político rebaixado”. “É uma briga de rede [social]. Você faz o recorte da fala e tenta ganhar apoiadores. Não é aquela coisa demorada que o processo Legislativo exige”, disse.

Haddad teve embate com o deputado Abilio Brunini (PL-MT), que chamou Haddad de “negacionista da economia”.

O ministro respondeu: “O senhor me chamou de negacionista? Eu defendi a vacina o tempo todo. A Terra é redonda o tempo todo. E vocês negam. Vocês negam que a vacina previne. Vocês negam essas coisas”, disse Haddad, que afirmou que não ouvir ninguém é uma prática do “bolsonarismo”.

“’Não, não quero ouvir ninguém’. Essa é a prática do bolsonarismo: não ouvir, não querer saber. ‘A vacina’, sou contra. Não quer ouvir um cientista. É só na desinformação”, afirmou.

O ministro defendeu que medidas no governo e Congresso são custosas e às vezes implicam desgastes. Afirmou que o “homem de Estado” não fica atrás da “lacração” e, sim, do que é bom do país no médio e longo prazo.

O deputado Abilio fez uma tréplica. Disse que não fez nenhum questionamento sobre a circunferência da Terra. “Essa acusação é falsa”, disse o congressista. “Com toda certeza é redonda e levemente achatada nos polos”, completou.

Haddad X Kataguiri Durante o debate sobre a taxação de compras de US$ 50 do exterior, Haddad também teve um embate com o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP). O deputado perguntou ao ministro se o governo não deveria cortar gastos antes de pensar em tributação.

“Nós devemos votar hoje e o PT sinalizou que deve votar contra o fim da isenção para as compras de US$ 50. Qual é o posicionamento do ministério da Fazenda?”, perguntou o deputado.

O ministro respondeu: “O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual. O senhor deveria estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra. Eu sou a favor do que eles fizeram e agradeci aqui”.

Em seguida, Haddad perguntou: “O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não. Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado”.

“Falas levianas” Haddad disse também que o varejo e a indústria são compostos por empresários honrados e que “merecem ser ouvidos”. Os executivos cobram a volta do tributo para dar competitividade às companhias nacionais.

Posteriormente, Kataguiri negou ter insinuado que o varejo e a indústria são honradas. Também afirmou que recebe representantes dos setores em seu gabinete e que as falas de Haddad foram “levianas”.

“De 3 questionamentos muito objetivos que eu fiz ao ministro, ele não respondeu a nenhum deles”, declarou o deputado. Citou as medidas de corte de privilégios da elite privada e do funcionalismo e o posicionamento do Ministério da Fazenda sobre a tributação do imposto de importação.