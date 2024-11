“A tragédia começou comigo”, Marcos Felipe reconhece falha e promete recuperação do Bahia

Após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, o goleiro Marcos Felipe, protagonista do Bahia no revés diante do São Paulo na noite desta terça-feira (5), concedeu entrevista na zona mista para falar sobre o resultado. O camisa 22 reconhece falha em gols sofridos e, segundo ele, o Bahia vai recuperar-se.

“Trabalhamos de todas as formas, o professor Rogério têm dado todas as condições para nós. Temos tentado de todas as formas ter um melhor futebol, ter os resultados positivos, mas as coisas não têm acontecido. Mas acredito que assim como qualquer jogador e qualquer equipe, uma hora a maré vira. Não estamos no nosso melhor momento, mas vamos dar a volta por cima para no final ter a classificação nas mãos”, disse o goleiro.

O jogador também foi questionado se sua falha foi preponderante para o resultado negativo do time.

“Minha falha deu início a toda tragédia, eu tenho que reconhecer. No jogo contra o Vasco também tive uma falha crucial, reconheço. Tô aqui dando a cara a tapa para poder reconhecer os meus erros mesmo, vou procurar melhorar. A equipe não tem culpa, o ponto inicial da tragédia foi meu, nem Rogério tem culpa”, assumiu o goleiro.