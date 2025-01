A verdade sobre a Guerra da Coreia: Um dos conflitos mais incompreendidos da História

Após a escandalosa Segunda Guerra Mundial e antes da altamente divulgada e protestada Guerra do Vietnã, um dos primeiros e mais sangrentos eventos da Guerra Fria ocorreu relativamente de forma silenciosa na Península Coreana. A Guerra da Coreia ocorreu praticamente fora dos olhos do público global, recebendo pouca atenção da mídia no Ocidente. Na Península Coreana, no entanto, a guerra era abrangente. As superpotências da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, usaram a luta entre as Coreias do Norte e do Sul pela unificação para promover suas próprias aspirações de hegemonia global, ao custo de milhões de vidas. A ignorância do mundo sobre os verdadeiros eventos da Guerra da Coreia persiste até a atualidade, pois permanece nas sombras dos conflitos infames que a precederam e a sucederam.

Quer entender como ocorreu a separação das Coreias e por que as tensões entre o Norte e o Sul continuam fortes até hoje? É hora de uma aula de história. Continue lendo se quiser saber mais sobre a Guerra da Coreia.

