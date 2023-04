Abalada, Preta Gil fala da separação: ‘Preciso de paz para me curar’

Preta Gil falou pela primeira vez sobre as notícias que estão circulando na internet envolvendo sua separação com o personal trainer Rodrigo Godoy. A cantora usou seu perfil no Instagram para desabafar com os fãs, falar do “pesadelo” de ver sua vida exposta na internet e pedir paz para seguir com seu tratamento. Preta Gil enfrenta um câncer de intestino e recentemente teve um choque séptico.

“Hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet”, disse se direcionando aos fãs.

Preta conta que ficou sabendo das notícias que estão circulando na internet nesta terça-feira (18) e ficou muito abalada. Segundo a cantora, muitas mentiras foram compartilhadas, incluindo “assuntos financeiros, rastreador no carro e trisal”

“No mais, as verdades estão vindo à tona, o que pra mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz para me curar”, finalizou a artista.

Ao longo do dia, os colunistas do Metropoles, Fábia Oliveira e Leo Dias, divulgaram detalhes da separação da filha de Gilberto Gil. Segundo as publicações, Preta descobriu a traição do marido com sua ex-stylist, Ingrid Lima, após instalar um rastreador no carro do marido. No final da tarde de hoje, Léo Dias divulgou um dos vídeos que flagram o ex de Preta com a amante. Segundo a coluna, a imagem foi captada no dia 26 de março, após um voo de volta do Uruguai.