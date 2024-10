Abastecimento de água reduzido em Ituberá: Embasa investiga

Ao Bahia Notícia a Embasa informou nesta quarta-feira (16) que técnicos da empresa estão inspecionando a rede distribuidora que atende o Bairro da Paz, em Ituberá, para identificar o que pode estar reduzindo o abastecimento de água no local.

Segundo a nota da empresa, ocorreu um aumento do consumo devido às altas temperaturas, que pode reduzir a oferta de água ao longo do dia, justificando o desbastecimento momentâneo no local.

“Diante das altas temperaturas, o aumento do consumo pode reduzir, ao longo do dia, a oferta de água para os imóveis, principalmente em pontos mais altos e distantes dos reservatórios. As equipes estão trabalhando para compatibilizar a demanda e a oferta neste período.” destacou a empresa.