Abel Ferreira exalta triunfo do Palmeiras: ‘Foi a vitória do suor, da atitude’

O Palmeiras venceu o Bahia, de virada, por 2 a 1, na noite da última quarta-feira (20), em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Abel Ferreira classificou o resultado como “a vitória do suor, da atitude”: “Hoje foi a vitória do suor, atitude, do espírito. Às vezes é com nota artística, mas às vezes não. Quando não dá, tem que ganhar. Temos que ganhar. Viemos com esse propósito e dar parabéns aos nossos jogadores, que foram bravos, lutaram, sofreram, aproveitaram o momento certo.”

O técnico também pontou as dificuldades que o adversário impôs contra sua equipe: “O Bahia vinha de cinco jogos sem ganhar e precisava ganhar, com pressão, o calor do jogo, o gramado que não é dos melhores, mas tivemos equilíbrio, resiliência, marca dessa equipe. Fomos capazes de lidar com as adversidades. Se jogos não tivemos eficácia em outros jogos, a verdade é que hoje fomos extremamente eficazes e soubemos ser resilientes, principalmente quando levamos o gol. O mais importante agora é vencer. A gente tem uma campanha melhor que ano passado, mas o Botafogo está fazendo uma campanha brilhante e temos que continuar a fazer o nosso.”

O Verdão volta a campo contra o Atlético-GO, no próximo sábado (23), às 19h30, no Estádio Antônio Accioly, pela 35ª rodada do Brasileirão. A equipe alviverde é a vice-líder do campeonato, com 67 pontos em 34 jogos. São dois pontos a menos que o líder Botafogo, sendo que os clubes ainda têm confronto direto, que será realizado no próximo dia 26 de novembro, na Arena Palmeiras.