Abel Ferreira sobre Palmeiras em Brasília: “Merecemos o empate”. Vídeo

Em jogo muito disputado em Brasília, o Água Santa segurou o ímpeto e a pressão do Palmeiras e garantiu o empate por 1 x 1 na Arena BRB Mané Garrincha, neste domingo (9/2), em jogo da 8ª rodada do Campeonato Paulista. A partida foi uma realização Metrópoles Sports.

E ao final do jogo, o técnico Abel Ferreira foi sincero ao afirmar que seus comandados mereceram o resultado em solo brasiliense. Assista à entrevista do treinador:

“A forma que sofremos o gol é uma decisão individual. Concordo que hoje não jogamos bem, e não concordo que no último jogo não tenhamos jogado bem”, disse.

“Acho que merecemos o empate, não merecemos mais. Fizemos os primeiros 25, 30 minutos com dinâmica e alguma qualidade até o último terço, depois decisões mau tomadas, como combinações, finalizações e cruzamentos. A forma como sofremos o gol é uma decisão mau tomada”, cravou o treinador português do Verdão.

Flaco López, pelo Palmeiras, e Willen, para o Água Santa, marcaram os gols do confronto. Com o resultado, o Água Santa segue na lanterna do Grupo C, agora com cinco pontos. E o Palmeiras segue pressionado. O time de Abel Ferreira tem 13 pontos e ocupa a terceira posição do Grupo D, fora da zona de classificação à próxima fase do Paulistão.

