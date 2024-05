Abertura da Festa da Cidade contou com atrações gospel na Avenida das Nações

Abertura da Festa da Cidade na Avenida das Nações (Foto: Junior Origem)

Na noite desta quinta-feira (02), ocorreu a abertura da Festa da Cidade na Avenida das Nações. Voltado para celebrar os 39 anos de emancipação política de Teixeira de Freitas, o evento destacou em seu primeiro dia a união e a gratidão proporcionadas pela espiritualidade, trazendo artistas do segmento gospel.

A programação contou com as bandas Dominus e Shalom, além de Firmes na Fé, Zevito e Banda, Mael e Banda; e Diey Oliver. A música gospel é um dos diversos componentes da identidade cultural teixeirense, e possui um impacto emocional profundo nas pessoas. Por isso, a administração pública buscou oferecer este momento na principal festa da região, garantindo um momento de reflexão e adoração.

Instituições de segurança como a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal atuaram para garantir a segurança de todos. Além do palco principal, o evento contou com barracas, parque de diversão e diversos ambulantes com produtos alimentícios.

A Festa da Cidade continua nesta sexta (03) com Guig Ghetto, Parangolé, O Maestro e demais atrações locais.

Abertura da Festa da Cidade na Avenida das Nações (Fotos: Junior Origem)

