Abertura da Festa da Cidade evidencia pluralidade baiana com shows de rock; veja fotos

Abertura da Festa da Cidade em Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

Na noite desta sexta-feira (05), ocorreu a abertura da Festa da Cidade na Avenida das Nações. O evento, voltado para celebrar os 38 anos de emancipação política de Teixeira de Freitas, trouxe o rock n’ roll para o protagonismo no palco, evidenciando a pluralidade cultural do Extremo Sul baiano.

A programação contou com as bandas Tivone, Alcoholica, Imaginary, Vellart Project, Terminal V8 e Ainda em Oitenta, que agitaram a Festa da Cidade com canções autorais e covers de clássicos do Rock – desde “Zombie”, da banda irlandesa The Cranberries; até “Tempo Perdido”, de Legião Urbana.

Abertura da Festa da Cidade em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

Presentes nas estradas que atravessam a região, integrantes de diversos motoclubes compareceram para curtir o momento de valorização de um gênero musical não tao associado com a Bahia, mas que possui nela um público fiel. Josué Santos, do motoclube Falcões, destacou que a festa “dá oportunidade para todo mundo curtir, estou aqui com minha família e estamos aproveitando o show”.

Já o Mozart Alves, que é um apreciador do rock desde a adolescência, frisou que “é importante mostrar que a Bahia abrange muitas comunidades; isso faz com que as pessoas possam conhecer o estilo e desmistificar preconceitos”.

Abertura da Festa da Cidade em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

Instituições de segurança como a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal atuaram para garantir a segurança de todos. Além do palco principal, o evento contou com barracas, camarotes, isopores de bebidas, parque de diversão e diversos ambulantes com produtos alimentícios. “Estamos com expectativas altas de venda na Festa da Cidade”, explicou Daiane da SIlva, barmaid do Vixe Mainha Drinks. “Trabalhamos em carnavais e festas da região, e Teixeira nunca decepciona”.

Abertura da Festa da Cidade em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

A Festa da Cidade continua neste sábado (07) com Guig Ghetto, Oh Polêmico e demais atrações locais.

O post Abertura da Festa da Cidade evidencia pluralidade baiana com shows de rock; veja fotos apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.