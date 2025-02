Abertura da Jornada Pedagógica 2025 na Bahia tem conferência de ativista indígena Ailton Krenak

“Este é o pontapé inicial para o nosso ano letivo. É o momento de olhar para os dados, os resultados de 2024 e se preparar para avançar em 2025, cada vez com mais potencial e com mais condição de garantir o direito de aprender. A rede estadual da Bahia inteira está realizando a Jornada Pedagógica nas unidades escolares para garantir que os estudantes colham os bons frutos da educação baiana”, afirma.

Presente no Colégio Estadual Mestre Paulo dos Anjos, localizado no Bairro da Paz, em Salvador, a secretária da Educação, Rowenna Brito, destacou a importância da jornada para atingir as metas traçadas para a Educação no Estado.

Na quarta-feira (4), às 8h30, o ativista indígena, escritor e imortal da Academia de Letras do Brasil, Ailton Krenak, fará a conferência de abertura, com transmissão, ao vivo, pelo YouTube da SEC .

A Jornada Pedagógica 2025, promovida pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) em todo o estado, começou nesta segunda-feira (3). Com o tema “Educação sustentável, inovadora, que cuida das aprendizagens”, o evento reúne, até o dia 7 de fevereiro, professores, gestores e comunidade escolar para planejar o ano letivo 2025 e discutir o futuro da Educação na rede estadual.

Nas escolas de todo o Estado, a programação da Jornada Pedagógica envolve acolhimento dos educadores, com destaque para os avanços de 2024; definição de estratégias para fortalecer a gestão das aprendizagens e a organização dos tempos pedagógicos; apresentação da nova matriz curricular do Ensino Médio; e discussão sobre diversas modalidades, como Educação Profissional e Tecnológica, Educação em Tempo Integral, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação para Povos e Comunidades Tradicionais, Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (Emitec) e Educação Inclusiva.

O diretor do colégio, Fernando Lima, ressalta o papel da jornada para fortalecer o trabalho coletivo entre os educadores. “Em todo o processo de ensino e aprendizado, é necessário ter planejamento, e o nosso governo já vem realizando esse planejamento através da nossa Jornada Pedagógica, que todo ano acontece antes de começar as aulas. Durante essa semana, faremos o planejamento na parte educacional, que vai ocorrer durante o ano. Nós temos em torno de 40 professores e mais quatro representantes da comunidade que estarão participando dessa jornada para garantir uma boa educação para os nossos estudantes”.

Para a professora Tália Jesus, que leciona Língua Portuguesa e Literatura na unidade, a atividade é uma oportunidade de renovar o compromisso com o ensino de qualidade.

“A Jornada Pedagógica é um momento muito importante na nossa formação enquanto professores, porque é o momento de nos alinharmos e vermos os resultados do ano anterior, além de refletirmos sobre os resultados que queremos alcançar durante o ano”, afirmou.

O encerramento será marcado pelo planejamento das atividades escolares, com foco no alinhamento de políticas públicas e no engajamento da comunidade educativa para um 2025 de novas conquistas. Para mais informações sobre a Jornada Pedagógica 2025 basta acessar o site aqui.