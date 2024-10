Abertura de novas empresas bate recorde no Estado de São Paulo em setembro

Em setembro de 2024, o Estado de São Paulo atingiu um marco histórico com a abertura de 21.660 novas empresas, segundo a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Este número não apenas representa o maior saldo mensal desde 1998, mas também reflete um aumento de 7,7% em relação ao mês anterior, agosto de 2024. Quando comparado a setembro de 2023, o crescimento é ainda mais impressionante, alcançando 47%. Este fenômeno de expansão não é isolado, pois, ao longo do ano, meses como abril e julho também registraram números expressivos, com 32.410 e 33.970 novas empresas, respectivamente.

O aumento em São Paulo é um indicativo claro do dinamismo empreendedor que permeia o território paulista. Este cenário positivo pode ser atribuído a uma série de ações governamentais que têm como objetivo fortalecer o ambiente de negócios e fomentar a criação de empregos. As políticas implementadas têm sido eficazes em criar um ecossistema propício para novos empreendimentos, o que, por sua vez, contribui significativamente para o desenvolvimento econômico da região.

A contínua tendência de crescimento na abertura de empresas em São Paulo destaca a resiliência e a capacidade de adaptação dos empreendedores locais. O ambiente de negócios na capital paulista tem se tornado cada vez mais atrativo, impulsionado por políticas públicas que incentivam a inovação e o investimento. Este cenário promissor não apenas fortalece a economia local, mas também serve como um modelo inspirador para outras regiões do Brasil, que podem buscar replicar essas estratégias de sucesso.

*Com informações de Soraya Lauand

*Reportagem produzida com auxílio de IA