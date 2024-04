Abin e PF não sabem onde está agente que geria software espião

Em 20 de outubro, Alexandre Oliveira Piasani foi afastado por ordem na Moraes; à época, funcionário estava na Coreia do Sul autorizado pela agência

Em nota, a Abin disse que está colaborando com as investigações e cumprindo “todas as decisões judiciais”; na imagem, fachada da agência Antonio Cruz/Agência Brasil

Caio Vinícius 10.abr.2024 (quarta-feira) – 4h00



A Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e a PF (Polícia Federal) não sabem onde está o agente Alexandre Oliveira Piasani, responsável por gerenciar o software espião FirstMile, supostamente usado para espionagem de desafetos do governo Jair Bolsonaro (PL) durante a gestão do ex-presidente.

Em 20 de outubro de 2023, Piasani foi afastado do cargo da Abin por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). À época, o agente estava na Coreia do Sul para acompanhar a sua mulher, Rochelle Pastana, ex-coordenadora do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). A ida foi autorizada pela direção da Abin.

Antes do afastamento do cargo, Piasani trabalhava em regime de teletrabalho diretamente da Coreia do Sul. Porém, mesmo depois da ordem de Moraes, o agente, já na condição de investigado, continuou fora do país. Desde então, o seu paradeiro é incerto para agentes da Abin e da PF, segundo apurou o Poder360.

Integrantes da Abin dizem não ter informações oficiais sobre a localização atual de Piasani devido à ordem judicial de Moraes proibir qualquer contato com a agência. Por outro lado, investigadores da PF argumentam que Piasani não foi alvo de medida cautelar (tornozeleira eletrônica ou apreensão de passaporte), o que dificulta o monitoramento.

Conforme apurou o Poder360, com a autorização da cúpula da Abin para ida de Piasani à Coreia do Sul, a PF avalia que a direção da agência é quem deveria localizar o paradeiro do investigado.



Recentemente, o advogado de Piasani, Pedro Ivo Velloso, protocolou um pedido para que Piasani seja ouvido nas investigações. O pedido fez os investigadores da PF suspeitarem que o agente responsável pelo FirstMile voltou ao Brasil.

Segundo as investigações da PF, Piasani é um dos personagens principais para o inquérito por ser o responsável técnico do FirstMile.

O QUE DIZEM OS ENVOLVIDOS

O Poder360 realizou os mesmos questionamentos para a Abin, a PF e a defesa do agente. Leia quais são:

Alexandre Oliveira Piasani está no Brasil ou na Coreia do Sul? Se retornou ao Brasil, em que data isso se deu? O retorno seria por ordem da direção da Abin? Após ser afastado, por qual motivo Piasani permaneceu na Coreia do Sul? Em nota, a Abin disse que está colaborando com as investigações e cumprindo “desde o início e cumprindo todas as decisões judiciais”.

A defesa de Piasani, comandada pelo advogado Pedro Ivo, disse que o caso é sigiloso e só se manifestará nos autos do processo.



O Poder360 entrou em contato com a Polícia Federal e solicitou manifestação sobre a localização de Piasani, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para manifestação.