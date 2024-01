Abin enviou à PF dados sobre monitoramento ilegal, diz ex-diretor

Em nota, o delegado Alessandro Moretti afirmou que a agência está em processo de transição, mas que colaborou com a investigação

Alessandro Moretti (foto) foi demitido da Abin na 3ª feira (30.jan) Pedro França/Agência Senado – 17.jun.2019

Caio Vinícius 31.jan.2024 (quarta-feira) – 14h42



O ex-diretor-adjunto da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Alessandro Moretti disse nesta 4ª feira (31.jan.2024) que a agência colaborou com as investigações da PF (Polícia Federal) e enviou dados sobre o suposto esquema de monitoramento ilegal.

Moretti diz que Abin está em um processo de transição e modernização, o que permitiu o avanço das investigações da PF. Eis a íntegra da nota (PDF – 30 kB).

O ex-diretor da Abin afirmou que a investigação sobre monitoramento ilegal com o programa israelense Fist Mille foi iniciado durante sua gestão à frente da agência. “Todo o material probatório coletado e produzido pela ABIN foi compartilhado com a Polícia Federal, que também teve atendidas todas suas solicitações à Agência”, diz um trecho da nota.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou na 3ª feira (30.jan) a demissão de Moretti. No relatório da PF (Polícia Federal), o ex-diretor teria afirmado que a investigação da corporação sobre o esquema de monitoramento ilegal tem “fundo político e iria passar”. Também teria dito que conseguiu “apoio lá de cima”.

Mais cedo, Lula já havia citado a possibilidade de demitir Moretti. Condicionou a demissão à comprovação de que o diretor-adjunto manteve uma relação com Ramagem. Segundo Lula, o governo “nunca está seguro” com indicações para órgãos como a Abin.

A PF apura suposta espionagem ilegal feita pela Abin durante a gestão de Alexandre Ramagem, hoje deputado pelo PL do Rio de Janeiro, como diretor do órgão no governo de Jair Bolsonaro (PL). Um dos alvos que teriam sido beneficiados pelo esquema é o vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do ex-presidente.