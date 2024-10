Abono Salarial PIS/Pasep pode aumentar para R$ 1.509 em 2025

O abono salarial PIS/Pasep, um benefício anual destinado aos trabalhadores brasileiros, deve passar por um aumento em 2025. Com a expectativa de reajuste do salário mínimo, o valor do abono pode chegar a R$ 1.509, representando um incremento de 6,87% em comparação ao montante deste ano. O pagamento é calculado com base nos meses trabalhados durante o ano-base, que, neste caso, é 2023. O PIS, que se refere ao Programa de Integração Social, é destinado aos trabalhadores do setor privado e é administrado pela Caixa Econômica Federal. Por outro lado, o Pasep, que significa Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, é voltado para os servidores públicos e gerido pelo Banco do Brasil. Essa distinção é importante para entender como cada grupo pode acessar o benefício.

Para ter direito ao abono salarial, os trabalhadores devem atender a alguns critérios específicos. É necessário estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter uma remuneração média mensal de até dois salários mínimos e ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano de 2023. Além disso, é fundamental que o trabalhador esteja vinculado a empresas que realizam contribuições para o PIS ou Pasep e que suas informações estejam corretamente registradas no RAIS ou eSocial. Os interessados em consultar o abono salarial podem utilizar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. O processo de saque varia conforme o tipo de vínculo do trabalhador: aqueles da iniciativa privada devem se dirigir à Caixa Econômica Federal, enquanto os servidores públicos realizam o saque por meio do Banco do Brasil. Essa estrutura garante que todos os beneficiários possam acessar o abono de forma adequada e eficiente.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA