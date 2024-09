Abrace realiza evento de conscientização sobre o retinoblastoma

Neste sábado (21/9), médicos pediatras e oftalmologistas estarão em um shopping do Distrito Federal participando de ação de conscientização sobre o retinoblastoma. O câncer é um tumor maligno que se origina nas células da retina, sendo o câncer ocular mais comum na infância.

O evento, realizado pela Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças com Câncer e Hemopatias (Abrace) e pelo Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) será ocorrerá no Shopping Conjunto Nacional, a partir das 11h.

Os Doutores com Riso, da Sinfonia da Saúde e Remédio Musical também estarão presentes. Todos estarão distribuindo folhetos e ouvindo os populares sobre possíveis queixas que devem ser investigadas para um diagnóstico precoce do câncer ocular.

O diagnóstico precoce da doença é crucial. Quando identificado em estágios iniciais, as chances de cura são maiores. Nesses casos, é possível utilizar tratamentos menos invasivos, como a quimioterapia ou a terapia focal, que visam preservar o olho e a visão. Em estágios mais avançados, pode ser necessário recorrer à enucleação — remoção do olho afetado —, e as chances de metástase e complicações aumentam consideravelmente.

“Esse tumor acomete as crianças na primeira infância, menores de 2 anos. O prognóstico é bom quando o tumor é detectado no desenvolvimento, ainda dentro do globo ocular. No entanto, se o diagnóstico é tardio, ocorre o acometimento de estruturas extraoculares, o prognóstico é mais sombrio e os tratamentos precisam do uso de quimioterapia sistêmica intensiva. Por isso, a importância do alerta para os sinais possíveis de retinoblastoma. A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza que toda criança tenha um exame oftalmológico até os 6 meses de vida”, ressalta a oncopediatra e diretora técnica do Hospital da Criança de Brasília, Isis Magalhães.

Importante também ressaltar que alguns casos de retinoblastoma podem estar relacionados à síndrome de predisposição genética ao câncer. O monitoramento regular pode ser a chave para detectar tumores secundários em estágio inicial. Assim como devemos proceder o exame ocular dos irmãos, menores de 5 anos. No HCB, onde são registrados 200 novos casos de câncer por ano, são notificados de 4 a 6 casos de retinoblastoma.