Abreu e Lima é a refinaria do futuro, diz Jean Paul Prates

Presidente da Petrobras afirma que instalação produzirá combustíveis de origem vegetal e será mais duradoura que o petróleo

Lula e Prate participaram da cerimônia de retomada das obras de ampliação da Refinaria Abreu e Lima (PE) Ricardo Stuckert/PR – 18.jan.2024

Eric Napoli 18.jan.2024 (quinta-feira) – 21h57



O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse nesta 5ª feira (18.jan.2024) que as obras de ampliação da Rnest (Refinaria Abreu e Lima) abrem espaço para que a refinaria seja constantemente adaptada para produção de combustíveis renováveis. Segundo Prates, a Rnest será uma instalação que contribuirá para o abastecimento energético do país para além do uso de petróleo na matriz energética.

“Estamos reabrindo a possibilidade de produzir muito mais diesel brasileiro a partir de hidrocarbonetos com a possibilidade de adaptar essa refinaria para o futuro sempre”, disse Prates. “Em 50 anos esta refinaria estará aqui do mesmo jeito com essas máquinas maravilhosas para produzir diesel de origem vegetal. Essa é a refinaria de 100 anos, o petróleo pode acabar, mas a Rnest não acaba”, disse.

Prates afirmou que as obras de ampliação da refinaria estão orçadas de R$ 6 bilhões a R$ 8 bilhões. O presidente da estatal não divulgou o valor exato do projeto porque o processo de licitação para a construção do Trem 2 da refinaria, que aumentará a produção de refino em 130 mil barris de óleo por dia, ainda está em andamento.

O presidente disse que o valor é elevado, mas que será pago dentro do 1º ano de faturamento da refinaria completa. As obras que ampliarão a capacidade de refino em 160% tem conclusão estimada para 2028.

A ampliação da Rnest é dividida em 3 etapas:

conclusão da unidade Snox, que irá transformar o SOx (óxido de enxofre) e NOx (óxido de nitrogênio) em produtos comerciais. A previsão é que as obras terminem em 2024 e adicionem 15.000 barris de óleo por dia na capacidade de refino; conclusão do Trem 1, que irá melhorar o escoamento de produtos dentro da refinaria. A conclusão é projetada para 2025, com outros 15.000 barris de óleo por dia na capacidade de refino; e licitação e construção do Trem 2, que elevará a capacidade de refino em 130 mil barris de óleo por dia. Inauguração por etapas com início em 2027 e conclusão em 2028. As obras de ampliação devem alcançar um pico na criação de empregos em 2025, com aproximadamente 10.000 empregos diretos e 20.000 indiretos.

A ampliação da Refinaria Abreu e Lima estava paralisada desde 2015, quando a operação Lava Jato descobriu indícios de corrupção em contratos. Ao todo, a Petrobras já investiu R$ 90 bilhões na refinaria.

PROGRAMA AUTONOMIA E RENDA Prates também falou sobre o novo programa de capacitação da Petrobras, intitulado “Autonomia e Renda”. O projeto busca capacitar profissionais para atuarem em áreas de serviço da estatal.

Segundo Prates, serão ofertadas aproximadamente 20.000 vagas na 1ª fase do programa, sendo 7.205 em Pernambuco, por causa da obra da Rnest. O presidente da companhia afirmou que haverá uma cota para refugiados no programa, mas não detalhou quantas vagas serão destinadas a esse grupo.