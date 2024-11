Abstenção no Enem: 26,6% dos inscritos não fizeram 1º dia de prova

O ministro da Educação, Camilo Santana, informou, na noite deste domingo (3/11), que a abstenção no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foi de 26,6% dos participantes. No total, mais de 4,3 milhões de pessoas se inscreveram.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o número representa queda na abstenção do primeiro dia de provas em relação aos anos anteriores. Em 2023, 28,1% dos participantes não compareceram. Em 2022, o número foi de 28,3% dos inscritos.

Ainda segundo o chefe da pasta federal, nenhuma ocorrência grave foi registrada. No total, o teste foi aplicado em 1.753 municípios, com 10.776 locais de prova.

No primeiro dia de provas, os candidatos tiveram que responder 90 questões, sendo metade de Linguagens (língua portuguesa, literatura e língua estrangeira) e metade de Ciências Humanas (história, geografia, filosofia e sociologia).

Além disso, os candidatos precisaram também produzir uma redação dissertativa-argumentativa com até 30 linhas. O tema deste ano foi: “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

A divulgação das notas individuais será feita apenas em 13 de janeiro de 2025. No próximo domingo (10/11), os candidatos voltarão aos locais de prova para as 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.