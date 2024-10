AC Coelho reúne centenas de profissionais em dia de homenagem e festa

Em clima de festa, homenagens e muita diversão, a AC Coelho, em parceria com indústrias do segmento de materiais para construção, promoveu o 2º Encontro de Profissionais Executores de Obras. Centenas de convidados marcaram presença no evento, que ocorreu na última sexta-feira (4/10).

O encontro, que já se tornou uma tradição para o Grupo AC Coelho, tem como objetivo homenagear profissionais de obras, como mestres de obra, pedreiros, pintores, eletricistas, engenheiros, entre outros.

“Esse evento é uma tradição que a gente não abre mão mais. Para nós, é muito importante estarmos perto dos profissionais. Então, sem dúvida, isso perpetuará pelos próximos anos, pois é um momento único de estar perto das pessoas que fazem acontecer nas obras e no dia a dia dos nossos clientes.” Bruno Coelho, diretor comercial da AC Coelho

Para Bruno, a proximidade do grupo com os executores de obra é um dos grandes diferenciais da AC Coelho. Ele descreve que essa relação tira a frieza de um negócio sendo gerado e “traz uma realização de sonhos e projetos em que um ajuda o outro”.

Além disso, Bruno acrescenta que a AC Coelho é uma empresa de Brasília que faz por Brasília, por isso é importante valorizar quem faz parte das diferentes áreas da construção civil.

“É sobre a gente se encontrar, estar junto e se apoiar. No momento que o cliente precisa, ele sabe que pode contar conosco. No momento que a indústria olha para o nosso negócio, nos enxerga de maneira segura. E os fornecedores e executores também olham para a AC Coelho com muita confiança”, acrescenta o diretor.

Segundo Carlos Coelho, CEO e fundador do Grupo AC Coelho, o Encontro de Profissionais da Construção Civil é um dia de confraternização. “É um dia dos executores de obra, do profissional, do instalador. É um pessoal que merece nosso carinho e respeito, porque sem eles não vamos a lugar nenhum”, descreve.

Além disso, Carlos explica que o reconhecimento aos profissionais da área define o sucesso da AC Coelho desde quando começou, em 1992. Foi ainda no início que, de acordo com ele, o grupo percebeu a importância de estar perto dos executores.

“Trabalhar próximo do profissional e próximo da indústria é o caminho mais curto para o sucesso. Toda vez que a gente faz um negócio com o cliente consumidor, por trás tem um especificador, alguém que executava o serviço e essas pessoas se aproximaram da gente de uma maneira muito interessante. Nunca viramos as costas para o profissional instalador, executor da obra.” Carlos Coelho, CEO e fundador do Grupo AC Coelho

União

Foi essa palavra que o engenheiro Geraldo Malvar usou para definir o 2º Encontro de Profissionais Executores de Obras. Segundo ele, nenhuma outra loja faz esse tipo de evento. “É muito legal essa parceria que a AC Coelho faz com todos nós. É legal participar e é muito gratificante estar aqui. Com certeza, isso une mais a categoria”, afirma.

Além disso, o momento proporciona ainda mais conhecimento aos profissionais. Ricardo de Morais, engenheiro civil e empresário, também marcou presença no encontro e acredita que é uma oportunidade única para os convidados. “A gente conhece as novidades. É bom estar alinhado com o mercado, com as novas tendências.”

