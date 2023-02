Academia da Face abre primeira franquia na Europa

Moradores de Lisboa poderão usufruir do melhor da harmonização facial

Em breve, uma nova franquia da Academia da Face começa a operar em Lisboa, Portugal. O projeto arquitetônico da reforma do espaço já começou, e a expectativa é de que, ainda em maio deste ano, a agenda de atendimentos da clínica já esteja aberta para receber os pacientes portugueses.

Será a primeira clínica da franquia fora do Brasil. Para o Dr. Willian Ortega, um dos braços por trás da Academia da Face, a expectativa está muito alta. “Nós estamos chegando com todo o conhecimento para agregar em Portugal e fazer com que os portugueses tenham o melhor da harmonização facial. Estamos levando as melhores técnicas e os melhores produtos para realmente fazer o diferencial no pais”, projeta.

Os tratamentos são os já conhecidos nas franquias brasileiras: os treinos faciais, na intenção de prevenir o processo de envelhecimento na pele, e os injetáveis, como toxina botulínica, e preenchedores faciais e corporais e fios de sustentação, são os principais. As novidades na Europa são os protocolos de tratamento utilizados nas celebridades, como a Sabrina Sato, que faz a preparação para o carnaval com o Dr. Alberto Cordeiro. Ele passou todos os protocolos utilizados para que cheguem até a Europa, a fim de que os portugueses também possam se beneficiar desses resultados.

Para o Dr. Willian, o novo espaço significa um grande avanço para a Academia da Face. “Ficamos muito felizes em saber que os europeus têm olhado o nosso trabalho de forma positiva, e que querem realmente se beneficiar dos tratamentos que a gente já faz há muito tempo aqui no Brasil”, comemora.

Conheça mais Willian Ortega:

https://www.instagram.com/drwillianortega

https://facialacademy.com.br/drwillianortega/

Imprensa Concedida por: Roberta Nuñez – https://instagram.com/rnassessoriaimprensa