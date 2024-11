Academia de Letras da Bahia elege diretoria para 2025-2027

A Academia de Letras da Bahia realizou ontem, 21 de novembro, eleições para definir os representantes da instituição para o biênio de março/2025 a março/2027. O pleito, concretizado por meio eletrônico, teve a inscrição de uma única chapa, com 16 integrantes, conforme o Estatuto da instituição.

Dos 39 eleitores aptos, 37 votaram, sendo a Chapa ALB eleita com 36 votos. Foram eleitos para presidente, o escritor Aleilton Fonseca, e para vice-presidente, o jurista Edvaldo Brito, para um mandato de dois anos. A Diretoria eleita deverá tomar posse em março de 2025, após um período de transição, conforme as normas da Casa.

Atualmente, o antropólogo e escritor Ordep Serra é o presidente da instituição e o professor e escritor Marcus Vinícius Rodrigues ocupa a vice-presidência. Eles permanecem à frente da Academia de Letras da Bahia até março do próximo ano.

Segundo o presidente eleito, Aleilton Fonseca, a nova diretoria está empenhada em intensificar as atividades dos acadêmicos na programação da ALB, promover eventos literários em nível nacional, envolvendo escritores baianos, em constante interação com as Academias municipais e com entidades parceiras de outros estados e até de outros países. “A Academia baiana tem tudo para se expandir em nível nacional e internacional, promovendo maior intercâmbio entre escritores baianos e estrangeiros, através de encontros, eventos on-line e publicações”, ressalta.

A posse deverá ocorrer em março de 2025, quando serão retomadas as atividades do novo ano acadêmico. Confira a composição da nova diretoria da Academia de Letras da Bahia a partir de 2025:

PRESIDENTE: Aleilton Santana da Fonseca

VICE-PRESIDENTE: Edvaldo Pereira de Brito

1º Secretário: Carlos Jesus Ribeiro

2ª Secretária: Heloísa Prata e Prazeres

1º Tesoureiro: Nelson Cerqueira