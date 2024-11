Academia de Letras Jurídicas da Bahia elege nova diretoria para biênio 2025-2026

Fundada em 1983 por um grupo de dez juristas, dentre os quais Orlando Gomes, a Academia de Letras Jurídicas da Bahia é uma associação civil de utilidade pública, dedicada à cultura jurídica. São elegíveis para compor a organização juristas com domicílio na Bahia, sendo ao todo 40 cadeiras, que são ocupadas de forma perpétua, após aprovação em votação secreta.

PERFIL

Presidente eleito, Ricardo Maurício Freire Soares é pós-doutor em Direito pela Università degli Studi di Roma La Sapienza, pela Università degli Studi di Roma Tor Vergata e pela Università del Salento. doutor em Direito pela Università del Salento. doutor em Direito Público e mestre em Direito Privado pela Universidade Federal da Bahia. Membro e Pesquisador da Rede de Pesquisa Direitos Humanos e Transnacionalidade (REDHT), do Mediterranea International Centre for Human Rights Research (MICHR), da Red Internacional de Estudios Constitucionales (RIEC), da Rede Acadêmica de Mudanças Climáticas, Energia e Direitos Humanos (RICEDH) e da Red de Derecho América Latina y el Caribe (REDALC). Membro da Associação Mundial de Justiça Constitucional (AMJC), da Associação Internacional de Direito Constitucional (IACL/AIDC) e da Academia di Scienze Umane e Sociali. Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Membro do Instituto dos Advogados da Bahia. Membro do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Conselheiro editorial, além de revisor de diversos periódicos jurídicos.

Ele também é pesquisador e conferencista em diversas instituições de ensino nacionais e estrangeiras. Professor universitário, advogado, autor de diversos livros pela Editora Saraiva, Soares foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia e chefe de Gabinete, superintendente de Proteção ao Consumidor, superintendente de Direitos Humanos e coordenador do Centro de Educação em Direitos Humanos da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Governo do Estado da Bahia.

Ainda foi diretor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Bahia (OAB-BA), presidente da Comissão de Estudos Constitucionais e da Comissão dos Advogados Professores da OAB-BA, e membro da Comissão de Ensino Jurídico da seccional.