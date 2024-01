Acampamentos no Exército tiveram palestra sobre invasão, diz Moraes

Ministro do STF afirma que plano para o 8 de Janeiro era provocar a convocação de uma GLO para que as Forças Armadas aderissem ao ato

PODER360 8.jan.2024 (segunda-feira) – 8h28



O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e relator das investigações dos ataques do 8 de Janeiro, Alexandre de Moraes, afirmou que a PF (Polícia Federal) e a PGR (Procuradoria-Geral da República) constataram que os acampados em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília, depois da derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas urnas, receberam um plano de golpe e treinamento para invadir as sedes dos Três Poderes. Segundo Moraes, a estratégia era de permanecer, principalmente no Congresso, “até que fosse convocada uma GLO [Garantia da Lei e da Ordem] e o Exército chegasse”. Ele declarou que “a partir daí, o movimento seria o de fazer com que as Forças Armadas aderissem àquele golpe”. O ministro, no entanto, disse: “Justiça seja feita, em nenhum momento, as Forças Armadas, enquanto instituição, flertaram com essa possibilidade”. As informações são da CNN.