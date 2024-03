Ação conjunta das polícias civil e militar prende 11 pessoas em 4h

São Paulo – As Polícias Civil e Militar prenderam 11 pessoas em cerca de quatro durante uma operação conjunta para prevenir crimes na região de Moema, bairro nobre da zona sul de São Paulo.

Um homem foragido da Justiça foi capturado durante a ação realizada na tarde desta quarta-feira (13/3) que contou com 74 policiais militares e 43 policiais civis.

No fim da tarde, um suspeito, de 33 anos, foi preso por roubo na avenida Ibirapuera. Ele estava com um simulacro.

Dois homens, de 22 e 31 anos, foram presos por tentativa de furto na avenida Presidente Tancredo Neves.

Já na rua Professor Francisco Emydio da Fonseca Telles um suspeito, de 24 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, porte de arma de uso restrito e receptação.

Policiais civis ainda deram cumprimento a um mandado de prisão temporária na avenida Túlio Teodoro de Campos e capturaram um homem procurado pela Justiça.

Moradores debatem demandas com SSP No final do mês passado, representantes de moradores dos bairros da zona sul de São Paulo estiveram na Secretaria da Segurança Pública (SSP) para debater demandas e discutir soluções para ampliar a proteção da população da região.

A medida é uma iniciativa da coordenadoria do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) para ouvir os principais pedidos dos moradores, que tiveram como principal demanda os roubos e furtos nesses bairros.

Conforme os dados da SSP, houve um aumento de 20%, em média, nesses delitos no ano passado, em comparação com 2022.

Durante o encontro, os representantes dos bairros acompanharam a apresentação dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos desde o início da gestão para coibir os crimes e aumentar a segurança da população na região. Também houve a promessa de intensificar o policiamento preventivo para combater os crimes no entorno.