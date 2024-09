Ação conjunta entre policiais militares da 43ª CIPM e 7ª CIPM recupera veículo roubado, em Itamaraju.

No final da manhã desta quinta-feira (19), uma guarnição do PETO da unidade foi informada de um roubo que ocorreu no bairro Santo Antônio do Monte, em Itamaraju, praticado por quatro indivíduos armados que, após subtrairem um veículo de Marca/Modelo GM/ Onix, de cor branca, seguiram em direção ao município de Itabela. Na ação criminosa, foi usado um veículo de Marca/Modelo GM/Onix de cor prata, para dar suporte aos marginais.

De posse dessas informações, a guarnição deslocou-se até a BR-101, em busca dos suspeitos. Chegando ao distrito de “Montinho”, os policiais militares avistaram o veículo utilizado na ação criminosa, parado às margens da rodovia e visualizaram um indivíduo saindo deste de forma furtiva em direção a um posto de combustível. A guarnição, então, realizou o acompanhamento e procedeu com a abordagem, seguida de busca pessoal, sendo encontrada com o suspeito a chave do veículo.

Ao ser interpelado pela guarnição, o homem afirmou que havia levado os outros três indivíduos até a cidade de Itamaraju, onde os mesmos perpetraram o roubo, e informou que eles seguiram com o veículo roubado em direção à cidade de Itabela. Com a troca de informações, via Cicom, uma guarnição do 4⁰ Pelotão de Itabela, subunidade da 7ª CIPM/Eunápolis, recuperou o veículo roubado, após confrontar com os marginais, tendo um desses vindo a óbito.

Diante disso, o homem abordado pela guarnição do PETO e o veículo utilizado na ação criminosa foram conduzidos e apresentados à Delegacia Territorial de Itamaraju, onde as medidas legais cabíveis foram adotadas.