Ação da Polícia Civil do RJ mira fraudes de R$ 40 milhões no Banco do Brasil

Na manhã desta quinta-feira (21), agentes da Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro deflagraram uma operação para cumprir 16 mandados de busca e apreensão. Os alvos são funcionários e terceirizados do Banco do Brasil, suspeitos de envolvimento em um esquema de fraudes que teria causado um prejuízo de R$ 40 milhões aos clientes da instituição. A ação está sendo realizada em diversos locais, incluindo a capital, Tanguá, Niterói e cidades da Baixada Fluminense. No decorrer de oito meses, os investigados invadiram o sistema de segurança de agências do banco no Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Vila Isabel, Centro do Rio, além de unidades nas cidades de Niterói, Tanguá, Nilópolis e Duque de Caxias.

Esta operação, denominada Chave Mestra, é uma continuidade de investigações anteriores que já haviam identificado fraudes de mesma magnitude. Os suspeitos teriam utilizado dispositivos de informática, modens e sistemas do Banco do Brasil para desviar recursos dos clientes. As autoridades afirmam que estão empenhadas em desmantelar o esquema criminoso e recuperar os valores desviados, buscando responsabilizar todos os envolvidos.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA