Ação da polícia prende suspeito de execução em Itamaraju: “X9 na favela não fica vivo”

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Itamaraju e a 43ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) resultou, na prisão temporária de José dos Santos Júnior (36anos), Durante a tarde desta quinta-feira (14) de novembro..

O principal acusado de ter praticado o crime que chocou a cidade pela crueldade do assassinato de Aurelice Pereira dos Santos (57 anos). José é suspeito de ter executado, a tiros de pistola .380, numa ação premeditada e registrada em vídeo por comparsas do executor.

A execução brutal ocorreu na última segunda-feira (11), quando Aurelice foi interceptada enquanto os criminosos filmavam o ato, registrando cada detalhe da violência que se seguiu. Ao lado do corpo, os criminosos deixaram um cartão macabro com a frase “X9 na favela não fica vivo”, uma mensagem de ódio e ameaça explícita contra delatores. O vídeo, que circulou rapidamente nas redes sociais, expôs a frieza dos envolvidos e alarmou a comunidade.

As investigações avançaram rapidamente, e José, ex-companheiro de Aurelice e com histórico de envolvimento no tráfico de drogas, tornou-se o principal suspeito. A polícia, em cumprimento do mandado de prisão expedido no processo nº 8002865-33.2024.8.05.0120, encontrou em sua residência coletando materiais que contribuirá com a nova fase das investigações.

Agora, José está detido na carceragem da Polícia Civil, aguardando os desdobramentos judiciais. As autoridades mantêm sigilo sobre a investigação, mas o episódio é um alerta sobre a escalada de violência que desafia a paz em Itamaraju.