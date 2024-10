Ação da Sesab que oferta mamografias já tem mais de 90% das vagas preenchidas

Iniciada na última terça (1º) com a oferta de 30 mil mamografias durante todo o mês, a edição 2024 da campanha Outubro Rosa já soma cerca de 28 mil exames agendados, representando mais de 90% das vagas preenchidas. Realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), para promover o diagnóstico precoce e a conscientização sobre o câncer de mama, a mobilização é voltada para mulheres de 40 a 69 anos, em Salvador e no interior da Bahia.

Para participar, é necessário realizar o agendamento no site oficial da campanha (http://outubrorosa.saude.ba.gov.br), no qual é possível escolher o local, a data e o turno do exame. As pacientes precisam atender aos critérios de elegibilidade, como ter entre 40 e 69 anos, não ter realizado mamografia no último ano e não ter feito cirurgia de mama. No dia do exame, é indispensável apresentar documentos como RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Os exames serão realizados durante todo o mês, de segunda a sábado, das 7h às 18h e a lista completa com os locais de realização pode ser conferida no site da campanha.

A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, destaca que as mulheres que tiveram alguma alteração indicada na mamografia serão encaminhadas para exames complementares e, caso confirmado o diagnóstico, para o tratamento. “A oferta do serviço não se resume à mamografia. Garantiremos que a mulher tenha seu tratamento completo”, afirma.

Ações no interior

Como parte da ação do Outubro Rosa, as Policlínicas Regionais de Saúde instaladas nos municípios de Teixeira de Freitas, Guanambi, Irecê, Jequié, Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Valença, Paulo Afonso, Juazeiro, Vitória da Conquista, Jacobina, Itabuna, Ilhéus, Senhor do Bonfim, Simões Filho, Barreiras, Ribeira do Pombal, Eunápolis, Brumado, Itaberaba, Serrinha, Santa Maria da Vitória e São Francisco do Conde ofertarão vagas extras para que os municípios consorciados agendem exames de mamografia ao longo do mês.

O serviço de mamografia da Parceria Público-Privada (PPP) de Imagem, que funciona nos hospitais estaduais em Jequié, Vitória da Conquista e Guanambi, também oferecerá exames extras e realizará ações educativas. Ao todo, serão 90 exames.