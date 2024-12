Ação distribui ingressos para visitar a Pinacoteca. Saiba como retirar

São Paulo — Uma ação que comemora os 120 anos da Pinacoteca de São Paulo, na região central da capital, está distribuindo ingressos para conhecer o museu até o dia 31 de janeiro de 2025. Os bilhetes são entregues em estações das linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô.

Para obter os ingressos, basta utilizar os painéis digitais disponíveis nas estações das duas linhas, escanear o QR Code exibido e escolher a data desejada. Cada CPF pode resgatar até dois ingressos para visitar os três edifícios do museu — Pina Luz, Pina Estação e Pina Contemporânea.

A melhor forma de chegar ao museu é desembarcar na Estação Luz, da Linha 4- Amarela.

Exposições em cartaz

Pinacoteca Luz:

Caipiras: das derrubadas à saudade

Entre a cabeça e a terra: arte têxtil tradicional africana

Pinacoteca Estação:

A forma do fim: esculturas no acervo da Pinacoteca

Renata Lucas: domingo no parque

Pinacoteca Contemporânea:

Gabriel Massan: Terceiro Mundo – a dimensão descoberta

Era uma vez: visões do céu e da terra

Serviço

Endereço: Praça da Luz, 2, Luz

Horários: de quarta a segunda-feira, das 10h às 18h (entrada permitida até as 17h) | às quintas-feiras: horário estendido na Pina Luz até as 20h, com entrada gratuita a partir das 18h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), com acesso aos três edifícios no dia marcado no ingresso | gratuidade aos sábados.