Ação do CyberGaeco mira sites que se passam por marketplaces para enganar consumidores

O Cyber Gaeco, unidade do Ministério Público de São Paulo em parceria com a Polícia Militar do Estado, deflagrou na manhã desta terça-feira (13) uma operação contra sites que se passam por marketplaces. A ação visa combater um golpe que tem se tornado cada vez mais comum na internet, onde criminosos criam sites muito semelhantes aos originais, enganando consumidores desavisados. De acordo com as investigações, esses sites falsos não se limitam a lojas, mas também a grandes provas e vestibulares. Com as imitações, os bandidos levam as pessoas a fazerem compras ou pagarem taxas indevidas. Nos últimos seis meses, foram registrados 137 mil acessos a esses sites fraudulentos em todo o Brasil, todos criados por organizações criminosas.

A operação ocorre em várias cidades do Estado de São Paulo, incluindo a capital, Itanhaém, Peruíbe, Mauá, Suzano, São Bernardo do Campo e Santo André. No total, foram expedidos 42 mandados de busca e apreensão e sete de prisão temporária. Mais de 200 policiais estão envolvidos na ação, que começou nas primeiras horas do dia. A operação segue em andamento, e novas informações serão divulgadas conforme o desenrolar dos acontecimentos. A expectativa das autoridades é que a ação desmantele uma rede criminosa que tem causado prejuízos significativos aos consumidores e à credibilidade do comércio eletrônico no país.

*Com informações de Beatriz Manfredini