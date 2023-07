Ação em Mar Grande retira mais de 200 kg de lixo do fundo do mar

Uma ação organizada pela ONG Pró-Mar retirou mais de 200 kg de lixo das águas da Praia da Ilhota, em Mar Grande, na Ilha de Itaparica. Entre os materiais recolhidos nesta segunda (17) estavam garrafas pet, caixas de leite, mochilas, chinelos, tampas, copos e isopor. Tudo que foi retirado do mar foi separado, e as tampinhas de plástico foram colocadas no totem de coleta do projeto Tampinhas do Bem. Os demais materiais foram destinados ao aterro sanitário. A ação faz parte do Projeto Mares, iniciativa em parceria com a Petrobras. O principal objetivo do Projeto Mares é implementar ações para ciência cidadã e educação ambiental ligada à conservação do ambiente marinho em comunidades da ilha. O projeto também prevê restaurar 1,5km² dos recifes de coral na Área de Proteção Ambiental (APA) das Pinaúnas, em Mar Grande. Coordenador geral do projeto, Zé Pescador destaca que ações como esta servem para despertar na sociedade a consciência de que somente com o descarte correto dos resíduos é possível evitar que materiais como o plástico, cujo tempo de decomposição na natureza é 450 anos, poluam os oceanos e causem danos a vida marinha. Ele lembra que por conta das correntes marinhas as ilhas acabam sendo o destino final dos resíduos descartados de forma irregular pelo homem. “Esse é um trabalho focado na compreensão a respeito da responsabilidade descarte do plástico e outros resíduos sólidos, para que todos compreendam que não podem terceirizar a responsabilidade e esperar que a natureza sozinha faça a parte dela. Esses tipos de materiais que possuem grande durabilidade e são passíveis de reciclagem devem ser encaminhados para o descarte correto, evitando assim que tenham os oceanos como destino final”, afirma Zé Pescador.