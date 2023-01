Ação entre PRF e PMBA desarticula grupo criminoso em Mucuri

Receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, porte de arma de fogo, porte de droga para consumo e mandado de prisão pendente de cumprimento resultaram na prisão de 4 pessoas.

Nesta segunda-feira (23), por volta das 11h, a Polícia Rodoviária Federal, em operação conjunta a CIPE-Mata Atlântica da Polícia Militar da Bahia (PMBA), deteve um grupo de 4 pessoas que trafegava, em dois veículos, pelo KM 946 da BR 101, no município de Mucuri (BA). Os detidos estavam envolvidos em crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, porte de arma de fogo, porte de droga para consumo, além de um deles possuir um mandado de prisão pendente de cumprimento pelos crimes de receptação, posse de arma de fogo e tráfico de drogas.

As equipes abordaram os veículos FIAT/TORO e FIAT/SIENA, que transitavam em configuração de comboio, indo em sentido ao município de Teixeira de Freitas (BA). Um dos veículos possuía três ocupantes, um homem e duas mulheres, já o outro era conduzido por um homem. Durante a fiscalização foram constatadas adulterações em sinais identificadores dos dois veículos. Ao identificar os elementos originais dos carros, os policiais localizaram boletins de ocorrência pelo crime de roubo cadastrados para os dois veículos, todos recentes, um em outubro de 2022 e outro em 20 de janeiro de 2023, no estado do Espírito Santo (ES).

Ao aprofundar a fiscalização, ainda foi localizada uma arma calibre .38 na posse do condutor do veículo FIAT/SIENA. Além disso, no porta malas do carro, foram encontradas 14 munições cal .35 intactas e 1 TV com características compatíveis à roubada na residência do proprietário do veículo FIAT/TORO, e 4g de substância análoga à maconha.

Para o condutor do FIAT/SIENA, ainda foi identificado um mandado de prisão pendente de cumprimento pelos crimes de receptação, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em outubro de 2022.

Diante dos fatos, os veículos e todos os ocupantes foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil do distrito de Itabatã, para a aplicação dos procedimentos cabíveis.