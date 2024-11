Ação prende PM acusado de matar entregador durante discussão de trânsito em Camaçari

Um policial militar foi preso suspeito de matar o entregador por aplicativo Paulo Roberto Araújo dos Santos após uma briga de trânsito em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O cumprimento do mandado de prisão contra o PM, que não teve o nome divulgado, ocorreu nesta sexta-feira (1°) em uma ação conjunta com a Polícia Civil.

Já o crime aconteceu no último domingo (27). Em nota, a Polícia Militar (PM-BA) declarou que todas as condutas são investigadas e, caso haja comprovação de infrações, as medidas cabíveis serão adotadas de acordo com os parâmetros legais.