Acelen anuncia reajustes na gasolina e no gás de cozinha e botijão pode ficar R$ 8 mais caro a partir deste sábado

A Acelen, que é administradora da Refinaria Landulpho Alves (RLA), anunciou o reajuste no gás de cozinha a partir deste sábado (1º). Em comunicado enviado à imprensa nesta quinta-feira (30), a operadora afirmou que o aumento se deve em razão às variações no preço do Petróleo. Ao G1, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) disse que o aumento pode chegar a R$ 8 por botijão.

Em nota, a Acelen afirmou que os reajustes da companhia ocorrem “considerando variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo”.