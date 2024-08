Acidente Aéreo em Mato Grosso: quem é ex-presidente do União Esporte Clube que está entre as vítmas

Um acidente aéreo envolvendo um avião de pequeno porte, modelo King Air C-90, ocorreu nesta quinta-feira (15) na zona rural de Apiacás, no estado de Mato Grosso. A aeronave, que levava o empresário Arni Alberto Spiering, de 70 anos, e mais quatro ocupantes, explodiu ao colidir com o solo em uma propriedade rural. Além de empresário, foi presidente do União Esporte Clube de Rondonópolis, onde teve um papel significativo na conquista do Campeonato Estadual Mato-Grossense em 2010. Em reconhecimento ao seu trabalho no clube, ele recebeu o título de cidadão mato-grossense. Após a tragédia, o União Esporte Clube divulgou uma nota expressando suas condolências pela perda.

Arni era dono de uma empresa de sementes e combustíveis em Mato-Grosso. Ele morava em Rondonópolis. O local do acidente foi isolado pelas autoridades, que iniciaram as investigações. Até o momento, foram encontrados dois corpos carbonizados, e as buscas continuam para localizar os demais ocupantes da aeronave. Entre os passageiros estavam os netos de Arni e o gerente comercial da empresa, Ademar de Oliveira Júnior.

O piloto, Helder de Souza, tinha 44 anos. A decolagem aconteceu em uma pousada localizada às margens do rio Teles Pires, e a queda ocorreu aproximadamente 50 minutos após a partida. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas, e a comunidade local se mobiliza em apoio às famílias das vítimas.

