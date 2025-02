Acidente aéreo na Filadélfia causa explosão em área residencial

Um acidente aéreo envolvendo uma aeronave de pequeno porte ocorreu nesta sexta-feira (31) em uma área residencial da Filadélfia, resultando em uma explosão e um incêndio significativo. De acordo com informações da polícia local, havia seis pessoas a bordo do avião no momento da queda, que também atingiu veículos estacionados na região. O impacto gerou feridos entre os moradores e o fogo se alastrou para diversas residências nas proximidades. Equipes de socorro foram rapidamente mobilizadas para atender as vítimas e controlar as chamas. Até as 21h15 (horário de Brasília), as autoridades ainda não tinham informações precisas sobre o número de feridos ou a gravidade de suas condições.

A situação gerou grande preocupação entre os moradores da área, que acompanharam a ação dos bombeiros e equipes de emergência. Este incidente ocorre apenas dois dias após um trágico acidente aéreo em Washington, onde um avião comercial colidiu com um helicóptero militar, resultando na morte de 67 pessoas.

WOW! Dashcam footage of the jet crashing into a high traffic area in Philadelphia

This is INSANE to watch. pic.twitter.com/saLyi0Z4Ga

— Nick Sortor (@nicksortor) February 1, 2025

“Estamos oferecendo todos os recursos enquanto [os serviços de emergência] respondem ao pequeno acidente envolvendo um avião particular no nordeste da Filadélfia”, escreveu o governador Josh Shapiro na rede social X. “Vamos continuar fornecendo atualizações assim que tivermos mais informações.”

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias