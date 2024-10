Acidente com caminhão de combustível gera engarrafamento na BR-324, sentido Feira de Santana

Em função do acidente, uma faixa está interditada e os veículos transitam apenas pela faixa 1, de acordo com informações da ViaBahia. A ocorrência gerou um engarrafamento de cerca de dois quilômetros, segundo o Jornal da Manhã, da TV Bahia.

A BR-324, no sentido Feira de Santana, já registra congestionamento nesta manhã de quarta-feira (16). Isso porque um caminhão carregado de combustível tombou na pista, na altura do KM 569.

Devido a situação será feito um desvio do tráfego entre o KM 574 e o KM565. Os condutores irão deixar a BR no sentido Candeias, passando por São Francisco do Conde e Santo Amaro, e assim retornar à rodovia.