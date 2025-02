Acidente com carreta de soja interdita parcialmente Rodovia BA-026

Uma carreta transportando um carregamento de soja tombou na Rodovia BA-026, entre os municípios de Nova Itarana e Planaltino, no Vale do Jiquiriçá. O incidente ocorreu na madrugada deste domingo (2), quando o veículo se dirigia ao Porto de Aratu, em Salvador.

Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que o condutor perdeu o controle da carreta, o que resultou no tombamento e na interdição parcial da pista. A interdição durou toda a madrugada, com a carreta permanecendo no local até a manhã deste domingo.

A PRE informou que o motorista saiu ileso do acidente. Ele relatou que o veículo apresentou problemas mecânicos durante a viagem, mas após uma manutenção, continuou o trajeto até o ocorrido.