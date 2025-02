Acidente com carreta interdita trecho da BR-116 em Irajuba

Um acidente com uma carreta-baú interditou um trecho da BR-116, na altura do km 594, em Irajuba, na manhã desta terça-feira (04). O motorista perdeu o controle do veículo, que tombou e ficou atravessado na pista, interrompendo o tráfego.

Segundo informações do Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, ão houve vítimas no acidente. A carreta foi removida para o acostamento por um guincho da concessionária ViaBahia, liberando a via. A carga será transbordada antes da remoção completa do veículo.